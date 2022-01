Stand: 25.01.2022 12:20 Uhr Eishockey: Grizzlys-Verteidiger Bittner für Olympia nominiert

Eishockey-Spieler Dominik Bittner von den Grizzlys Wolfsburg ist für die Olympischen Winterspiele nominiert worden. Der 29 Jahre alte Verteidiger zählt zum 25-köpfigen Peking-Kader, den Bundestrainer Toni Söderholm am Dienstag in München präsentierte. Im Aufgebot stehen noch zehn Profis, die 2018 in Pyeongchang überraschend Silber geholt hatten. Wolfsburgs Torhüter Dustin Strahlmeier hat den Sprung ins endgültige Aufgebot für Peking nicht geschafft. | 25.01.2022 12:15