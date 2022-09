Stand: 30.09.2022 22:00 Uhr Eishockey: Erste Saisonniederlage für die Fischtown Pinguins

Die Fischtown Pinguins haben in der Deutschen Eishockey Liga im sechsten Spiel ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Vor 3.356 Zuschauern verloren die Norddeutschen in eigener Halle am Freitagabend 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) gegen die Schwenninger Wild Wings. Niklas Andersen und Alexander Friesen erzielten die Bremerhavener Tore. | 30.09.2022 21:59