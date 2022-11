Stand: 06.11.2022 17:33 Uhr Eishockey: Bremerhaven schlägt Grizzlys im Nord-Duell

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben das Nord-Duell in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg am Sonntag deutlich mit 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) gewonnen. Die Bremerhavener machten damit Boden auf Tabellenführer München gut und bleiben in der Verfolgergruppe. Spencher Machacek brachte die Gäste nach 28 Sekunden in Führung, ehe Ziga Jeglic (08:38), Alex Friesen (16:43), Skyler McKenzie (33:32, 44:15), und Christian Wejse (36:13) vor 3.953 Zuschauern die Partie drehten. Ergebnisse und Tabelle | 06.11.2022 17:32