Stand: 07.01.2022 22:22 Uhr Eishockey: Bremerhaven besiegt Ingolstadt nach Verlängerung

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen späten Heimsieg eingefahren. Gegen den ERC Ingolstadt gelang am Freitagabend ein 2:1 (1:0, 0:1, 0:0) nach Verlängerung. 41 Sekunden vor dem Ende der Overtime erzielte der Däne Phillip Bruggisser den entscheidenden Treffer. Die Seestädter haben in der von Spielausfällen gebeutelten DEL bislang 36 Saisonspiele absolviert. Das für Sonntag geplante Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters findet nicht statt. Die Sauerländer mussten sich wegen einer Vielzahl von Corona-Fällen im Umfeld in Isolation begeben.