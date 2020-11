Stand: 16.11.2020 14:57 Uhr Eishockey: Bölke wieder bei den Crocodiles

Eishockey Oberligist Hamburg Crocodiles hat auf die angespannte Verletztensituation reagiert und Verteidiger Brian Bölke verpflichtet. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler wechselt vom ECC Preussen Berlin an die Elbe. Bereits 2018 war Bölke als Förderlizenzspieler in Hamburg aktiv, erzielte in 46 Partien acht Tore und bereitete neun weitere vor. | 16.11.2020 14:56