Stand: 19.03.2023 17:57 Uhr Eishockey: Bittere Pleite für Bremerhaven

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben am Sonntag im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga eine empfindliche Niederlage kassiert. Die Norddeutschen verloren beim EHC München mit 1:7 (0:3, 0:2, 1:2). Die ersten beiden Spiele der Best-of-seven-Serie, in der vier Siege zum Weiterkommen nötig sind, hatten die Pinguins überraschend gewonnen. Im dritten Duell dominierte das Team von Trainer Don Jackson, der einige personelle Umstellungen vorgenommen hatte, von Beginn an. Zudem spielte der große Titelfavorit auch seine Stärke, das Überzahlspiel, konsequent aus. | 19.03.2023 17:48