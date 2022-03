Stand: 11.03.2022 22:11 Uhr Eishockey: Grizzlys Wolfsburg schlagen Ingolstadt

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ERC Ingolstadt mit 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) geschlagen. Mit einem Punktequotienten von 1,85 hält der Vizemeister weiterhin Anschluss an Tabellenführer Eisbären Berlin. Die Tore für Wolfsburg erzielten am Freitagabend Spencer Machacek (4.), Chris DeSousa (6.), Gerrit Fauser (36.) und Taylor Gaudet (59.). Am Sonntag spielen die Grizzlys gegen die Kölner Haie. DEL-Tabelle | 11.03.2022 22:10