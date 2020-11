Stand: 12.11.2020 14:32 Uhr Eisbären Bremerhaven in Corona-Quarantäne

Wegen zwei Corona-Fällen im Team befindet sich die komplette Mannschaft des Basketball-Zweitligisten Eisbären Bremerhaven in häuslicher Quarantäne. Auch Trainer, Busfahrer und weitere Eisbären-Mitarbeiter sind in Isolation. "Die betroffenen Spieler werden betreut, und wir hoffen für alle auf einen milden Krankheitsverlauf und wünschen baldige Genesung", sagte Eisbären-Geschäftsführer Nils Ruttmann. Das für Freitag geplante Spiel in der ProA gegen die Atland Dragons wurde abgesagt. | 12.11.2020 14:32