Stand: 12.03.2021 08:56 Uhr Eisbären Bremerhaven: Nun elf Partien in 29 Tagen

Für Basketball-Zweitligist Eisbären Bremerhaven sind die letzten nachzuholenden Heimspiele terminiert worden. Schon am kommenden Montag (19 Uhr) tritt das Team von Headcoach Michael Mai gegen die Tigers Tübingen an. Für den 5. April (17 Uhr) wurde die Partie gegen Phoenix Hagen angesetzt. Aufgrund der bereits zweifachen Quaratäne in dieser Saison haben die Eisbären bisher die wenigsten Spiele aller ProA-Teams gespielt und mit elf Partien in den kommenden 29 Tagen einen vollen Kalender bis zu den Play-offs zu absolvieren. | 12.03.2021 08:55