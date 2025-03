Stand: 13.03.2025 11:00 Uhr Eintracht-Präsidentin Kumpis: "Teilausschluss von Gästefans nicht die Lösung"

Nicole Kumpis, Präsidentin von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig, hat sich erneut gegen den Teilausschluss von Gästefans bei Niedersachsenderbys zwischen dem BTSV und Hannover 96 ausgesprochen. Das sei, so Kumpis, "aus unserer Sicht nicht die Lösung für künftige Spiele". Es brauche eine "Rückkehr zum Dialog, um gemeinsam an tragfähigen Konzepten zu arbeiten. Dazu bräuchte es den gemeinsamen Willen, dass künftige Derbys wieder vor vollen Rängen ausgetragen werden können." Für die jüngsten Duelle hatte das niedersächsische Innenministerium nach wiederkehrenden Ausschreitungen einen Teilausschluss der Gästefans angeordnet. Viele Fans hatten daraufhin die Partien boykottiert, so zuletzt die Eintracht-Ultras die Begegnung in Hannover (1:1). Mehr zum Thema | 14.03.2025 15:32