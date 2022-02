Stand: 09.02.2022 12:06 Uhr Eintracht Braunschweig vor Freiburg-Spiel mit Personalsorgen

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig muss voraussichtlich drei Wochen auf Defensiv-Spezialist Iba May verzichten. Wie der BTSV am Mittwoch mitteilte, zog sich der 23-Jährige im Training am Vortag einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zu. Auch Keeper Jasmin Fejzic ist angeschlagen. Er zog sich beim 2:2 am vergangenen Sonntag beim TSV 1860 München eine Oberschenkelzerrung zu. Der 35-Jährige wird am Sonnabend im Heimspiel gegen Aufsteiger SC Freiburg II aber wohl einsatzbereit sein. Der NDR Sportclub überträgt die Partie ab 14 Uhr live im TV und bei NDR.de. | 09.02.2022 12:05