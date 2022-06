Stand: 12.06.2022 14:16 Uhr Eintracht Braunschweig verpflichtet Werder-Leihgabe Ihorst fest

Mit Eintracht Braunschweig feierte Werder-Leihgabe Luc Ihorst vor wenigen Wochen den Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Nun wird der 22 Jahre alte Angreifer dort auch in Zukunft für die Niedersachen auf Torejagd gehen. Der BTSV einigte sich mit Werder auf einen festen Wechsel des Mittelstürmers, der an der Oker einen Zweijahresvertrag erhält. Wechselbörse Zweite Liga | 12.06.2022 13:24