Stand: 11.02.2024 13:44 Uhr Eintracht Braunschweig unterliegt Magdeburg im Testspiel

In einem kurzfristig anberaumten Test über zweimal 35 Minuten hat Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg am Sonntag mit 1:2 (0:2) verloren. Emir Kuhinja (17.) und Alexander Nollenberger (21.) trafen für den FCM, Saulo Decarli (64.) gelang nach einem Standard der Anschlusstreffer. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Vortag hatten die "Löwen" ihren Höhenflug in der Liga mit einem Sieg gegen den Karlsruher SC fortgesetzt. | 11.02.2024 13:33