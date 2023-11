Stand: 13.11.2023 13:27 Uhr Eintracht Braunschweig und St. Pauli bestreiten Testspiel

Die beiden norddeutschen Eintracht Braunschweig und FC St. Pauli bestreiten am kommenden Freitag, 17. November, ein Testspiel gegeneinander. Das Spiel finde um 13 Uhr am Eintracht-Stadion statt, hieß es in einer Mitteilung des BTSV vom Montag. Auf welchem Nebenplatz die Partie ausgetragen werde, werde noch bekanntgegeben. Ein für September geplantes Testspiel der beiden Ligakonkurrenten hatten die Hamburger wegen zu vieler Ausfälle kurzfristig absagen müssen. 13.11.2023