Stand: 05.09.2023 13:15 Uhr Eintracht Braunschweig und St. Pauli bestreiten Testspiel

Die beiden Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig und der FC St. Pauli bestreiten in der Länderspielpause ein Testspiel gegeneinander. Das Spiel findet eine Woche nach dem 1:1 beider Teams in der 2. Liga am kommenden Freitag, 8. September, um 13 Uhr auf dem Trainingsplatz am Eintracht-Stadion statt, wie die "Löwen" am Dienstag in einer MItteilung bekanntgaben. Aufgrund der eingeschränkten Zuschauerkapazitäten rund um den F-Platz stehen demnach insgesamt nur 150 Tickets zur Verfügung. Diese können von Mittwoch, 6. September, 10 Uhr, bis Donnerstag, 7. September, 18 Uhr, ausschließlich im Stadion-Fanshop gekauft werden, teilte der Verein mit. | 05.09.2023 13:16