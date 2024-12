Stand: 20.12.2024 12:17 Uhr Eintracht Braunschweig testet gegen den FC St. Pauli

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat zwei Testspiele für die kurze Winterpause festgelegt. Die "Löwen" verzichten auf ein Trainingslager und bereiten sich stattdessen in Braunschweig auf den Rest der Saison vor. Erster Gegner in der Vorbereitung wird am 5.Januar (16.30 Uhr) der FC St.Pauli sein. Ebenfalls im Eintracht-Stadion findet am 11.Januar (13.30 Uhr) das Duell mit Energie Cottbus statt. Am 18. Januar (13 Uhr) wird es dann in der Liga gegen den FC Schalke 04 ernst. | 20.12.2024 12:05