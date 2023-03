Stand: 01.03.2023 16:31 Uhr Eintracht Braunschweig ohne Wiebe und Decarli

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss im Abstiegskampf in den kommenden Wochen auf Mittelfeldspieler Danilo Wiebe und Innenverteidiger Saulo Decarli verzichten. Beide erlitten während der 1:3-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf am vergangenen Freitag Verletzungen: Wiebe einen Bruch im Schienbeinkopf, Decarli einen Muskelfaserriss in der linken Wade. Der Tabellen-15. Braunschweig empfängt am Sonntag (ab 13.30 Uhr im NDR Livecenter) den 16. Arminia Bielefeld. | 01.03.2023 16:31