Stand: 28.12.2020 11:44 Uhr Eintracht Braunschweig offenbar an Hoffenheims Adams interessiert

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig will sich im Winter in der Abwehr offenbar weiter verstärken. Nach "kicker"-Informationen ist die Eintracht an einer Ausleihe von Innenverteidiger Kasim Adams vom Bundesligisten TSG Hoffenheim interessiert. Zuletzt hatten die "Löwen" bereits Verteidiger Brian Behrendt von Arminia Bielefeldt zum 1. Januar 2021 verpflichtet. | 28.12.2020 11:44