Eintracht Braunschweig muss auf Strompf verzichten

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss mehrere Wochen auf Philipp Strompf verzichten. Der Innenverteidiger leidet an einer Labrumverletzung in der Hüfte, die operativ versorgt werden muss, wie der Club am Freitag mitteilte. "Das ist natürlich eine ganz bittere Nachricht. Sowohl für Pippo als auch für uns. Wir wünschen ihm einen optimalen OP- und Heilungsverlauf und werden ihn in dieser Zeit bestmöglich unterstützen", so Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig. | 14.10.2022 10:27