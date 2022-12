Stand: 07.12.2022 11:23 Uhr Eintracht Braunschweig leiht Hertha-Talent aus

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig verstärkt sich bis zum Ende der Spielzeit 2022/2023 leihweise mit Defensivallrounder Linus Gechter von Hertha BSC. Der 18-Jährige steigt ab sofort in den Trainingsbetrieb der "Löwen" ein. In der vergangenen Saison schaffte Gechter den Sprung zu den Hertha-Profis und lief für die Berliner bereits 13 Mal in der Bundesliga auf. Auch beim Relegationsduell mit dem HSV stand er auf dem Platz. Der gebürtige Berliner ist zudem aktueller deutscher U19-Nationalspieler. Wechselbörse | 07.12.2022 11:22