Stand: 03.07.2023 14:41 Uhr Eintracht Braunschweig leiht Endo würde ein weiteres Jahr aus

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig kann auch in der kommenden Saison auf Keita Endo zählen. Die "Löwen" verlängerten die Leihe des Japaners mit dessen Stammverein Union Berlin um eine weitere Saison. In der vergangenen Spielzeit kam der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler auf 20 Pflichtspiel-Einsätze. "Er ist ein sehr variabler Spieler mit der Qualität, um uns in der 2. Bundesliga zu helfen", sagte BTSV-Geschäftsführer Peter Vollmann, der auf mehr Konstanz in Keitas Leistungen hofft. Wechselbörse | 03.07.2023 14:40