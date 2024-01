Stand: 17.01.2024 13:57 Uhr Eintracht Braunschweig lange ohne Ersatzkeeper Bangsow

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss lange auf seinen Ersatzkeeper Yannik Bangsow verzichten. Wie der BTSV am Mittwoch mitteilte, hat sich der 25-Jährige in der vergangenen Woche eine Schulterluxation zugezogen. Bangsow muss sich nun einer Operation unterziehen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Der gebürtige Berliner ist in dieser Saison noch ohne Einsatz bei den "Löwen". Er war im vergangenen Sommer von Alemannia Aachen nach Braunschweig zurückgekehrt. | 17.01.2022 13:57