Stand: 15.06.2022 14:09 Uhr Eintracht Braunschweig holt Torhüter Hoffmann aus München

Eintracht Braunschweig hat sich für die kommende Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga auf der Torhüter-Position verstärkt. Vom FC Bayern München kommt Ron-Thorben Hoffmann zu den Niedersachsen. Der 23 Jahre alte gebürtige Rostocker erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Zuletzt war er von den Münchnern an den AFC Sunderland verliehen, mit dem er den Aufstieg in die zweitklassige Championship feiern konnte. Wechselbörse Zweite Liga | 15.06.2022 14:08