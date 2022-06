Stand: 03.06.2022 15:16 Uhr Eintracht Braunschweig holt Decarli zurück

Der Schweizer Fußballprofi Saulo Decarli kehrt zum Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig zurück. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger wechselt ablösefrei vom VfL Bochum zu den "Löwen" und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Schon von 2014 bis 2017 stand der Eidgenosse in Diensten der Niedersachsen. "Ich freue mich riesig, wieder an der Hamburger Straße zu sein. Es fühlt sich ein bisschen wie nach Hause kommen an, und das ist für mich wunderschön", betonte Decarli. Wechselbörse Zweite Liga | 03.06.2022 15:14