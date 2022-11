Stand: 18.11.2022 16:22 Uhr Eintracht Braunschweig absolviert Trainingslager in Spanien

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig wird vom 14. bis 22. Januar ein neuntägiges Trainingslager in Südspanien absolvieren. Wie der Club am Freitag mitteilte, bereitet sich die Mannschaft von Trainer Michael Schiele im andalusischen Chiclana auf die Rückrunde vor, die für die "Löwen" am 29. Januar (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit dem Auswärtsspiel beim HSV beginnt. Ergebnisse/Tabelle | 18.11.2022 16:18