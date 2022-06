Stand: 20.06.2022 20:13 Uhr Eintracht Braunschweig absolviert Trainingslager im Schwarzwald

Zweitligaaufsteiger Eintracht Braunschweig absolviert ab dem 26. Juni ein einwöchiges Trainingslager in Lautenbach im Schwarzwald. Das teilte der Club am Montag mit. Vor Ort bestreitet die Mannschaft von Trainer Michael Schiele zwei Testspiele, am 28. Juni (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg II und am 1. Juli (18 Uhr) gegen den luxemburgischen Erstligisten FC Swift Hesperange. Die Spielorte stehen noch nicht fest. | 20.06.2022 20:00