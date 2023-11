Stand: 16.11.2023 11:41 Uhr Eintracht Braunschweig: Wolter fordert Rücktritt der Clubführung

Einen Tag vor der Mitgliederversammlung beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig hat der frühere Meistertorwart Horst Wolter den Rücktritt der gesamten Clubführung um Präsidentin Nicole Kumpis gefordert. "Den Verantwortlichen im Präsidium und Aufsichtsrat ist hoffentlich bewusst, dass durch das jetzige Chaos, das sie zu vertreten haben, ein großes Potenzial an Sympathie aufs Spiel gesetzt wird", schrieb Wolter in einem am Donnerstag in Auszügen veröffentlichten Brief an die "Braunschweiger Zeitung". Kumpis hatte sich 2021 bei der Präsidentenwahl gegen den von Wolter unterstützten Unternehmer Axel Ditzinger durchgesetzt. | 16.11.2023 11:39