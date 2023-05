Stand: 31.05.2023 17:06 Uhr Eintracht Braunschweig: Ujah bleibt - Pyrostrafe für den Verein

Anthony Ujah bleibt ein "Löwe". Der Vertrag des nigerianischen Mittelstürmers, der seit August 2022 in Diensten des Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig steht, hat sich durch den feststehenden Klassenerhalt automatisch um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Der 32-Jährige hat in 30 Pflichtspielen für die Niedersachsen zehn Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet. Zudem hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den BTSV wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 24.180 Euro belegt. Vor Beginn des Zweitligaspiels beim Hamburger SV am 29. Januar (2:4) zündeten Eintracht-Fans mindestens 31 pyrotechnische Gegenstände. | 31.05.2023 15:39