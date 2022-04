Stand: 14.04.2022 13:55 Uhr Eintracht Braunschweig: Schiele nach Corona zurück

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig kann bei seinem Heimspiel am Sonnabend gegen die Würzburger Kickers (14 Uhr, im NDR Livecenter) wieder auf seinen Trainer Michael Schiele setzen. Der 44-Jährige war in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich in häusliche Isolation begeben. "Ich freue mich, dass ich wieder da sein kann. Die Mannschaft hat es mir leicht gemacht, obwohl ich von zuhause zusehen musste", sagte Schiele nach seiner Rückkehr. Beim 1:0-Auswärtssieg in Wiesbaden hatte ihn sein Co-Trainer Matthias Lust vertreten. | 14.04.2022 13:45