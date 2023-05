Stand: 11.05.2023 15:06 Uhr Eintracht Braunschweig: Profivertrag für Zouaoui

Rami Zouaoui erhält beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig einen Profivertrag und ist damit ab der kommenden Spielzeit 2023/2024 fester Bestandteil der Mannschaft von Trainer Michael Schiele. Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025. Zouaoui wechselte im Juli 2019 ins Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht. In der laufenden Spielzeit kämpft er mit seiner Mannschaft um den Aufstieg in die U19-Bundesliga und kommt dabei auf 21 Einsätze, in denen ihm 16 Treffer sowie zwölf Torvorlagen gelangen. Zudem debütierte Zouaoui 2020 für die U17 von Tunesien. | 11.05.2023 15:05