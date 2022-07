Stand: 19.07.2022 10:22 Uhr Eintracht Braunschweig: Profivertrag für Kischka

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschwieg hat Emil Kischka mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2023 ausgestattet. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler gehört seit 2018 dem Nachwuchsleistungszentrum der Niedersachsen an und trainierte bereits in der vergangenen Drittliga-Saison regelmäßig bei den Profis mit. "Emil bringt für sein Alter bereits eine gute Physis mit und hat sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt", sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. Wechselbörse Zweite Liga | 19.07.2022 10:21