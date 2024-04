Stand: 18.04.2024 12:13 Uhr Eintracht Braunschweig: Max Marie kommt von St. Pauli II

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie die Niedersachsen am Donnerstag bekanntgaben, wechselt Max Marie von der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli zu den "Löwen". Der 19-Jährige unterschreibt demnach einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. In dieser Saison kommt der offensive Mittelfeldspieler in der Regionalliga Nord auf 24 Einsätze, in denen ihm sieben Tore und zwei Torvorlagen gelangen. Ausgebildet wurde der gebürtige Hamburger beim HSV. | 18.04.2024 12:10