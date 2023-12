Stand: 07.12.2023 15:10 Uhr Eintracht Braunschweig: Kein Trainingslager in der Winterpause

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig wird in der Winterpause - anders als in den vergangenen Jahren - nicht ins Trainingslager reisen. "Wir haben in Braunschweig auch bei winterlichen Witterungsverhältnissen super Bedingungen, einer unserer Trainingsplätze ist mit einer Rasenheizung ausgestattet", erklärte Eintracht-Sportdirektor Benjamin Kessel. Zudem sei die Winterpause relativ kurz, durch ein Trainingslager würde aufgrund der An- und Abreise wertvolle Zeit verloren gehen, ergänzte der Ex-Profi. Ein erstes Testspiel ist bereits terminiert: Am 7. Januar spielen die "Löwen" im Eintracht-Stadion gegen Bundesligist Werder Bremen. | 07.12.2023 15:08