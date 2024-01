Stand: 08.01.2024 08:13 Uhr Eintracht Braunschweig: Behrendt wechselt zum Halleschen FC

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig und Brian Behrendt gehen getrennte Wege. Der Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zum Drittligisten Hallescher FC. "Nach einer sachlichen Bewertung seiner sportlichen Situation kamen wir gemeinsam mit Brian zu dem Schluss, dass es in der anstehenden Rückrunde einer Veränderung bedarf", erklärte Eintracht-Sportdirektor Benjamin Kessel. Behrendt kam im Januar 2021 von Arminia Bielefeld nach Braunschweig und absolvierte seitdem 76 Pflichtspiele für die Löwen (zwei Tore). In der laufenden Saison stand der 32-jährige in sechs Ligaspielen auf dem Feld, hinzu kommt ein Einsatz im DFB-Pokal. Wechselbörse | 08.01.2021 08:13