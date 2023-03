Stand: 18.03.2023 15:18 Uhr Eintracht Braunschweig: 1.800 Fans beim Abschluss-Training

Einen Tag vor dem Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 haben zahlreiche Fans von Eintracht Braunschweig das öffentliche Training besucht. "Danke an rund 1.800 Löwinnen und Löwen!" twitterte der Club über die Anhänger, die am Sonnabend auf dem B-Platz am Eintracht-Stadion erschienen waren, um die Mannschaft von Trainer Michael Schiele zu unterstützen. Unter anderem wurde "Oh, wie wär das wunderschön, wir wollen Blau-Gelb siegen sehen" und "Wir sind alle Braunschweiger Jungs" gesungen. Vorschau / Datenanalyse | 18.03.2023 15:04