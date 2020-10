Stand: 16.10.2020 12:06 Uhr Einsatz von Buxtehudes Kreisläuferin Antl fraglich

Der Buxtehuder SV bangt vor seinem Heimspiel in der Handball-Bundesliga am Sonnabend (16 Uhr) gegen die HSG Bensheim/Auerbach um den Einsatz von Lisa Antl. Die Kreisläuferin konnte wegen Ellenbogenproblemen in dieser Woche nicht am Mannnschaftstraining der Niedersächsinnen teilnehmen. | 16.10.2020 12:05