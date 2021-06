Stand: 26.06.2021 21:01 Uhr Ein Tag mehr Pause für Kerber nach Turniersieg

Angelique Kerber kann nach ihrem Sieg beim Tennisturnier in Bad Homburg einen Tag länger durchschnaufen als befürchtet. Während sieben andere deutsche Profis bereits an diesem Montag zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon ihre Erstrundenpartien bestreiten müssen, tritt die Kielerin genauso wie der Hamburger Alexander Zverev erst am Dienstag an. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die Organisatoren am Sonnabend veröffentlichten. Kerber und Zverev stehen vor lösbaren Aufgaben. | 26.06.2021 19:42