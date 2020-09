Stand: 22.09.2020 11:57 Uhr

Eilts warnt Werder vor nächster Krisensaison

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Dieter Eilts hat seinen früheren Verein Werder Bremen nach dem 1:4 gegen Hertha BSC vor einem ähnlichen "Abwärtsstrudel" wie in der vergangenen Bundesliga-Saison gewarnt. "Wie heißt es in einem bekannten Sprichwort? Wehret den Anfängen!", schrieb der 55-Jährige in seiner Kolumne für den Bremer "Weser-Kurier". Es sei die "kürzeste Bundesliga-Saison der Historie, noch nie mussten die 34 Spieltage in einem derart kurzen Zeitraum absolviert werden. Deshalb muss man von Anfang an Vollgas geben." | 22.09.2020 11:58