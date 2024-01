Stand: 29.01.2024 16:13 Uhr Ehemaliger St.-Pauli- und Holstein-Keeper Himmelmann nach zum FCK

Robin Himmelmann, ehemaliger Torwart des FC St. Pauli und von Holstein Kiel, hat sich dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern angeschlossen. Wie die Pfälzer am Montag bekanntgaben, tritt der 32-Jährige die Nachfolge von Andreas Luthe an, der den Verein in Richtung Bochum verlassen hat. Himmelmann war von 2012 bis 2021 bei St. Pauli unter Vertrag. In der Rückrunde der Saison 2022/2023 hatte er neun Mal im Tor der "Störche" gestanden. Zu- und Abgänge der Zweitliga-Nordclubs | 29.01.2022 16:13