Stand: 11.07.2021 15:51 Uhr EM--Teilnehmer Pavlenka droht Saisonstart mit Werder zu verpassen

Torwart Jiri Pavlenka von Fußball-Zweitligist Werder Bremen droht den Saisonstart zu verpassen. Der tschechische Nationalkeeper hat laut Clubangaben "Probleme im Rumpf- und Adduktorenbereich, die auch in den Rücken ausstrahlen". Der 29-Jährige werde in der kompletten nächsten Woche nicht mit der Mannschaft trainieren können - und verpasse somit auch die Testspiele gegen Oberneuland und Feyenoord Rotterdam. Die Bremer treffen am 24. Juli um 20.30 Uhr in ihrem ersten Spiel der neuen Saison auf den Nordrivalen Hannover 96. | 11.07.2021 15:39