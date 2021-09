Stand: 09.09.2021 12:32 Uhr EM-Qualifikation: Buxtehudes Katharina Filter im DHB-Aufgebot

Torhüterin Katharina Filter vom Buxtehuder SV ist in das 21-köpfige Aufgebot der deutschen Frauen-Handball-Nationalmannschaft für die EM-Qualifikation berufen worden. Die DHB-Auswahl bestreitet ihre ersten Spiele am 7. Oktober gegen Griechenland sowie am 10. Oktober gegen Belarus jeweils in Trier. Für die Partien muss der Kader auf jeweils 16 Spielerinnen reduziert werden. | 09.09.2021 12:32