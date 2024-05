Stand: 10.05.2024 12:40 Uhr EM-Quali: DFB-Frauen spielen am 16. Juli erstmals in Hannover

Die deutschen Fußballerinnen beenden die EM-Qualifikation für 2025 mit dem ersten Heimspiel ihrer Geschichte in Hannover. Die Partie gegen Österreich am 16. Juli wird in der Arena des Zweitligisten Hannover 96 ausgetragen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte. Bisher hat das Team von Interimstrainer Horst Hrubesch zwei von zwei Partien der Qualifikation gewonnen, darunter auch das Hinspiel gegen Österreich in Linz (3:2). Eine Anstoßzeit für die Begegnung in Hannover steht noch nicht fest. Es ist das letzte deutsche Spiel vor den Olympischen Spielen und damit ein wichtiger Gradmesser für den Jahreshöhepunkt. | 10.05.2024 12:33