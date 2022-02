Stand: 15.02.2022 10:35 Uhr ELF-Spielplan: Hamburg Sea Devils starten gegen Berlin Thunder

110 Tage vor dem ersten Kick-Off ist der offizielle Spielplan für die neue Saison in der European League of Football (ELF) veröffentlicht worden. Die Hamburg Sea Devils, die im vergangenen Jahr das ELF-Finale gegen Frankfurt Galaxy 30:32 verloren hatten, starten mit zwei Heimspielen: Am 5. Juni (15 Uhr) geht es gegen Berlin Thunder, am 12. Juni (15 Uhr) gastieren die Barcelona Dragons in der Hansestadt. | 15.02.2022 10:34