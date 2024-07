Stand: 07.07.2024 16:41 Uhr ELF: Sea Devils mit klarer Niederlage in Paris

Die Hamburg Sea Devils haben in der European League of Football im fünften Saisonspiel die dritte Niederlage kassiert. In der Western Division verloren sie am Sonntag bei den Paris Musketeers mit 18:41 (3:7, 6:7, 3:13, 6:14). Am kommenden Sonntag hat der Tabellenvorletzte Spitzenreiter Rhein Fire aus Düsseldorf zu Gast. | 07.07.2024 16:41