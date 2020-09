Stand: 16.09.2020 09:54 Uhr

EL: "Wölfe" mit Casteels nach Albanien

Bundesligist VfL Wolfsburg kann in der Qualifikation zur Europa League wieder auf Koen Casteels zurückgreifen. Der Stammtorhüter, der im Pokal gegen Union Fürstenwalde (4:1) noch fehlte und von Pavao Pervan vertreten wurde, kehrt laut Trainer Oliver Glasner für das Spiel beim FK Kukesi in der albanischen Hauptstadt Tirana (Donnerstag/20 Uhr) wieder in den Kader zurück. "Wenn unsere Leistung passt, kommen wir eine Runde weiter", ist Glasner überzeugt. "Wir wollen europäisch spielen, wir wollen in die Gruppenphase." | 16.09.2020 09:46