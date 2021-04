Stand: 21.04.2021 11:51 Uhr Dutt wird Trainer in Österreich bei Wolfsberg

Robin Dutt hat wieder einen Job als Trainer. Der ehemalige Coach von Werder Bremen wird erstmals im Ausland arbeiten und übernimmt für die kommende Saison den Wolfsberger AC in Österreichs Erster Liga. "Robin Dutt war von Anfang an der Favorit auf den Trainerposten. Wir führten in der Vergangenheit viele gute und produktive Gespräche, die auf hoher gegenseitiger Wertschätzung basierten. Mit seiner großen Erfahrung und Professionalität wird er uns helfen", erklärte Vereinspräsident Dietmar Riegler.| 21.04.2021 11:30