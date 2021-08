Stand: 13.08.2021 18:12 Uhr Dudziak nicht im HSV-Kader für Stadtderby - Wechsel möglich

Jeremy Dudziak fehlt überraschend im Aufgebot des Hamburger SV für das Stadtderby der zweiten Fußball-Bundesliga beim FC St. Pauli. Der HSV teilte via Twitter am Freitag kurz vor dem Anpfiff (18.30 Uhr/ im NDR Livecenter) im Millerntorstadion mit, dass der 25-Jährige "sich in Gesprächen über seine sportliche Zukunft" befinde und deshalb nicht im Kader stünde. In den ersten beiden Punktspielen dieser Saison unter dem neuen Trainer Tim Walter hatte Dudziak wegen einer Knöchelverletzung gefehlt, im DFB-Pokal-Spiel bei Eintracht Braunschweig (2:1) blieb er ohne Einsatz. | 13.08.2021 18:00