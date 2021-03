Stand: 15.03.2021 15:53 Uhr Dritte Pleite in Folge für Grizzlys Wolfsburg

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die Niedersachsen verloren am Montagaabend bei den Iserlohn Roosters mit 0:4 (0:1, 0:0, 0:3) und mussten die Sauerländer in der Tabelle der Staffel A der DEL an sich vorbeiziehen lassen. Wolfsburg ist nun nur noch Vierter. Brent Raedeke (13.), Erik Buschmann (53.) Joseph Whitney (58.) und Joel Lowry (60.) waren für Iserlohn erfolgreich.