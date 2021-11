Stand: 05.11.2021 10:32 Uhr Dritte Liga: Zwickau - Havelse nun am 13. November

Die Drittliga-Partie zwischen dem FSV Zwickau und dem TSV Havelse ist neu angesetzt worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, wird das Duell während der Länderspielpause nachgeholt und am Sonnabend, 13. November, um 14 Uhr angepfiffen. Die Partie war am vergangenen Wochenende abgesagt worden, weil der FSV Zwickau wegen zahlreicher Corona-Fälle weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung hatte. | 05.11.2021 10:31