Stand: 25.01.2022 14:26 Uhr Dritte Liga: Vier Corona-Fälle beim TSV Havelse

Fußball-Drittligist TSV Havelse meldet einen Tag vor dem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden vier Corona-Fälle in der Mannschaft und im Betreuerteam. "Alle vier Personen sind geboostert und haben keine Symptome", teilten die Niedersachsen am Dienstag via Twitter mit. Das Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden am Mittwoch (19 Uhr/ NDR Livecenter) sei "aktuell nicht gefährdet". Alle Spieler werden weiterhin täglich getestet. | 25.01.2022 14:20